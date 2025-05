Tchad : Les Nations Unies saluent le rôle essentiel des médias pour la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse

Le Dr François Batalingaya, Coordonnateur résident du système des Nations Unies et Coordonnateur Humanitaire au Tchad, a souligné l'importance cruciale d'une presse libre et indépendante : "Une presse libre et indépendante est le pilier d'une société juste et inclusive. Elle donne une voix à ceux qui n'en ont pas et éclaire les enjeux cruciaux pour le développement durable du Tchad."





À l'occasion de cette journée significative, United Nations Chad - Nations Unies Tchad réaffirme son engagement continu à soutenir la création et le maintien d'un environnement médiatique sûr et propice à l'exercice de la profession journalistique au Tchad.