Shandong, Chine : "Genghai N°1", une plate-forme marine intelligente fusionnant aquaculture et tourisme

"Genghai N°1" est équipée de technologies de pointe, notamment un système d'alimentation automatique en appâts, une surveillance environnementale sophistiquée, un système anti-collision pour les navires, des bateaux autonomes et des robots d'inspection sous-marins. Ces équipements permettent un contrôle intelligent de l'ensemble du processus de production, s'appuyant sur l'analyse de données massives, la communication 5G et des systèmes de gestion de la sécurité avancés. Grâce à ces innovations technologiques, le niveau de gestion précise des pêcheries marines est considérablement amélioré.





La plate-forme met également l'accent sur la durabilité environnementale en utilisant diverses sources d'énergie propre telles que l'énergie solaire et éolienne. Elle est dotée d'un système de traitement des eaux usées similaire à celui de la station Great Wall en Antarctique. De plus, un équipement automatisé contrôle avec précision la quantité d'alimentation distribuée, minimisant ainsi la contamination par les restes d'appâts.





La zone maritime délimitée au centre du pont-couloir atteint une profondeur d'environ 10 mètres, avec une surface horizontale de 40 000 mètres carrés et un volume d'eau total de 400 000 mètres cubes, ce qui en fait le plus grand plan d'eau aquacole du pays. Le système d'alimentation automatique de la plate-forme est capable de distribuer les aliments avec précision en fonction du cycle de croissance des poissons et des variations environnementales.





Afin d'améliorer l'écosystème marin local et de favoriser la fixation du carbone, la plate-forme a déployé 37 000 mètres cubes de récifs artificiels dans les zones naturelles de concentration de poissons au sud, autour des couloirs de pêche en mer et dans les eaux intérieures. Ces récifs offrent des points de fixation et de croissance essentiels pour une grande variété d'algues et de crustacés.





Un aspect crucial de la "Genghai N°1" est sa capacité à assurer des opérations stables même en cas de conditions météorologiques difficiles. Le personnel peut contrôler à distance des fonctions telles que l'alimentation et la surveillance via des terminaux mobiles, garantissant ainsi le fonctionnement continu et sûr de l'aquaculture.