Côte d’Ivoire - Drame à Cocody : Effondrement d'une Mosquée en Construction

Les circonstances précises de l'accident restent à confirmer, mais les autorités locales ont déjà commencé une enquête pour déterminer les causes de cet effondrement. Les secours se sont rapidement rendus sur les lieux pour porter assistance aux victimes et procéder à des opérations de déblaiement.



Ce drame a suscité une onde de choc au sein de la communauté, avec de nombreuses personnes exprimant leurs condoléances aux familles des victimes. Les autorités locales sont attendues pour fournir plus d'informations et garantir que des mesures sont prises pour éviter de tels incidents à l'avenir.