Côte d’Ivoire : FOMCI 2025, les entreprises exhortées à tenir compte de la compétitivité et de l’innovation

Dans un monde de plus en plus globalisé, où le succès commercial des produits dépend de la capacité de résistance, face à la concurrence, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a encouragé les producteurs, transformateurs, commerçants et consommateurs, à prendre en compte la compétitivité et l'innovation dans leurs processus de production et de commercialisation.



Il s'exprimait, le 2 avril 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan-Port-Bouët, à l'ouverture de la troisième édition de la Foire du Made in Côte d'Ivoire dénommée "FOMCI 2025", qui a pour thème "Cap sur la compétitivité et l'innovation''.



C'était en présence d'éminentes personnalités, dont le parrain de l'événement, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a souligné que la FOMCI est une opportunité unique pour promouvoir les produits « Made in Côte d'Ivoire ». Il a indiqué que les produits locaux jouent un rôle essentiel dans l'économie nationale, vu que pour leur fabrication, ils créent des emplois, soutiennent les PME et contribuent à la croissance économique locale.



Souleymane Diarrassouba a insisté sur la nécessité de modifier les habitudes de consommation pour privilégier les produits locaux, un enjeu majeur dans un pays qui compte une population de 31,2 millions d'habitants en 2023, avec une classe moyenne représentant 30% de cette population. Dans le cadre de l'industrialisation du pays, il a fait savoir que plusieurs mesures ont été adoptées pour encourager la transformation des principales filières locales, notamment le cacao, l'anacarde et l'hévéa.



En 2024, la capacité de transformation du cacao atteignait 46,15%, celle de l'anacarde 36,5%, et celle de l'hévéa 96%. Par ailleurs, le gouvernement, a-t-il poursuivi, met en place des dispositifs pour favoriser l'investissement dans la production et la transformation des céréales et légumineuses, garantissant ainsi la souveraineté alimentaire. Il veille également à développer le commerce électronique, protéger les consommateurs et moderniser les infrastructures commerciales et de transport.



Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a, pour sa part, salué une initiative qui fait la promotion des entrepreneurs nationaux et contribuent à la valorisation des marchés nationaux et régionaux. Le PAN a rappelé différentes initiatives prises pour assurer l'autosuffisance en riz, en ressources animales et halieutiques, etc.



Il a décidé d'accompagner les trois futurs lauréats du concours des start-up prévu dans ce cadre, avec un financement de 5 millions FCFA chacun. Selon le commissaire général Aimé Kablan Koizan, la FOMCI 2025 est un hypermarché segmenté en une centaine de stands dont deux dédiés à l'assemblage automobile en Côte d'Ivoire, et 160 exposants et une vingtaine de filière en attraction.



Il faut noter que trois panels, portant respectivement sur l'innovation collaborative, les leviers de la compétitivité, et les normes et la certification, sont prévus à cette édition qui se tient jusqu'au 6 avril.