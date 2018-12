Côte d’Ivoire/Familles sinistrées d’Attécoubé : Le Lions Clubs International fait don de vivres et non-vivres

Le Lions Clubs International (Régions 31 et 36) a fait un don de vivres et non-vivres à 100 familles sinistrées du fait des récentes pluies, dans la commune d’Attécoubé, au quartier Mossikro.



Estimé à plusieurs millions de francs de Cfa, ce don a été remis récemment à la Croix Rouge de Côte d’Ivoire (Crci) qui s’est chargée de la distribution. Il comprend entre autres, des bouteilles d’eau potable, des sacs de riz, des bidons d’huile, des kits d’hygiène et d’assainissement, des literies, des vêtements, des médicaments, etc.



La cérémonie de remise du don s’est déroulée sous le parrainage de la gouverneure du District 403 A2 du Lions clubs International, Sessé D’Alméida. Elle a été suivie quelques jours plus tard, d’une formation de nombreux ménages à l’hygiène et la gestion de l’eau à domicile.



Cette formation pratique a abordé trois thèmes. Notamment, la collecte et transport hygiénique de l’eau. Puis, la conservation et l’utilisation de l’eau à domicile. Enfin, le traitement de l’eau à domicile.



En outre, ce sont 200 enfants et 100 femmes qui ont bénéficiés à cette occasion de consultations médicales gratuites.



Ainsi, la gouverneure a indiqué que Lions Clubs International dans sa vocation de service se tient aux côtés des familles victimes d’inondations, pour leur apporter assistance matériel et réconfort.