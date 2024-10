Côte d'Ivoire : Gestion des frontières et partage des ressources naturelles

Le forum a pour objectif d'analyser les liens entre les frontières, l’environnement, les ressources naturelles et la sécurité.



Diakalidia Konaté a souligné l'importance de comprendre comment ces éléments interagissent pour éclairer les décisions des acteurs impliqués dans le développement durable des frontières en Afrique.



Le forum visera également à réfléchir sur les solutions aux crises environnementales qui menacent la stabilité des zones frontalières. Ces espaces sont de plus en plus affectés par le changement climatique, ce qui déséquilibre les ressources partagées et fragilise la sécurité des États ainsi que celle des populations locales.



Le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Mahamat Faki, sera présent et dirigera une délégation de plus de 80 personnalités provenant des 55 pays membres de l'UA. Des universitaires, des praticiens, ainsi que des responsables des structures en charge de la gestion des frontières en Afrique et des partenaires au développement sont également attendus.



Cette 2ème édition de l'ABF représente une plateforme essentielle pour aborder les enjeux cruciaux liés à la gestion des frontières et à la sécurité collective en Afrique, tout en tenant compte des défis environnementaux actuels. Les discussions qui auront lieu durant ce forum pourraient contribuer à des solutions innovantes pour une gestion durable des ressources naturelles et une meilleure coopération entre les États.