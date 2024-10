Côte d'Ivoire - Ghana : Renforcement de la coopération dans la culture de la noix de cajou et du cacao

Cette initiative vise à partager les connaissances et les avancées technologiques, faciliter l'accès au marché pour les producteurs et renforcer la compétitivité et la durabilité des industries agricoles.



Les deux Chefs d'État ont également demandé à leurs ministres d’améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs locaux, favoriser la croissance économique dans le secteur agricole, collaborer au développement de l'élevage et à des initiatives de recherche communes, notamment pour la mise au point de vaccins, harmoniser les produits, normes et protocoles vétérinaires et développer l’irrigation et gérer les ressources en eau en partageant les meilleures pratiques à travers des programmes de formation et des visites d’échange.



Reconnaissant l'importance des cultures stratégiques pour la sécurité alimentaire et la diversification agricole, les présidents ont exhorté leurs ministres à collaborer pour promouvoir la production de cultures stratégiques à haute valeur ajoutée et accroître l’autosuffisance alimentaire dans leurs pays respectifs.



Il est à noter que la Côte d’Ivoire et le Ghana représentent ensemble plus de 60 % de la production mondiale de cacao, faisant de cette coopération un enjeu crucial pour les deux pays et pour l'économie agricole régionale.



Cette initiative marque un tournant dans la collaboration entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, visant à transformer leur secteur agricole et à renforcer la position de ces deux pays sur le marché mondial des produits agricoles.