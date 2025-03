AFRIQUE Côte d’Ivoire-Ghana : les présidents Ouattara et Mahama veulent renforcer leur coopération bilatérale

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Mars 2025





Les présidents ivoirien Alassane Ouattara, et ghanéen John Dramani Mahama, ont réaffirmé la disponibilité de leurs pays respectifs à œuvrer au renforcement de leurs relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération.



Notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie du cacao, dont les deux pays sont les premiers producteurs avec plus de 60% de la production mondiale, des mines et de l'énergie, ainsi que les grands chantiers de la CEDEAO tels que le Corridor Abidjan-Lagos, la Zone de Libre-Échange continentale africaine (ZLECAF) ou encore la monnaie commune l'ECO. Ils ont fait cette déclaration, au terme d'un entretien au Palais de la présidence à Abidjan-Plateau, à l'occasion de la visite d'amitié et de travail qu'a effectuée John Dramani Mahama, le mercredi 05 mars 2025.



S'agissant de la coopération bilatérale, les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté commune de « soutenir l'initiative Cacao-Côte d'Ivoire-Ghana et de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire dans le domaine des mines et de l'énergie, de la lutte contre l'orpaillage illégal et de la surveillance de la qualité des eaux ».



Les deux chefs d'Etat se sont également engagés à soutenir et à œuvrer à la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana, un instrument privilégié de la coopération signé en 2017 à Accra.



Alassane Ouattara et John Dramani Mahama ont souligné la nécessité de renforcer la coopération des deux gouvernements en matière de sécurité et de défense, « en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest, et de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, le terrorisme, la piraterie maritime et toutes les formes de trafic dans la sous-région ».



Enfin, ils ont aussi évoqué la situation sécuritaire dans la sous-région, qui demeure très préoccupante, ainsi que la situation sociopolitique dans certains pays du Sahel.



À ce propos, le Président ivoirien a noté la nécessité d'apporter une assistance à ces pays frères pour leur permettre de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires. « Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour que, à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest », a insisté Alassane Ouattara auprès de John Dramani Mahama.



Pour sa part, John Dramani Mahama, tout en saluant les relations excellentes et historiques d'amitié et de coopération entre les deux pays, a félicité Alassane Ouattara dont le pays a pu enregistrer une croissance économique remarquable d'entre 6 et 7%, malgré le contexte économique international très agité.



Il a souhaité que « le Ghana et la Côte d'Ivoire continuent à travailler ensemble ». Concernant le cas des pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, John Dramani Mahama a assuré qu'il se portait volontaire pour « essayer de traiter de la meilleure manière » cette situation et œuvrer au retour de ces trois pays au sein de la CEDEAO.



Car, a-t-il dit, « Ce sont des pays qui comptent dans la sous-région et la sous-région a une importance pour ces pays-là. Et il est toujours bon de rester dans un groupe de 15 plutôt que de rester dans un groupe de trois ».







