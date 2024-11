Côte d'Ivoire : La lutte contre la cybercriminalité s'intensifie

Face à la montée des défis liés à la cybercriminalité, la Côte d'Ivoire intensifie ses efforts pour améliorer la sécurité des données personnelles. Le 31 octobre 2024, un atelier intitulé « Cybercriminalité et protection des données personnelles : Contribution aux enquêtes et champ d'application de la loi sur la protection des données à caractère personnel » s'est tenu à Abidjan-Plateau. L'événement a rassemblé une centaine de responsables des Directions des Systèmes d'Information (DSI), des Ressources Humaines (DRH), et des Affaires Juridiques (DAJ) des institutions publiques ivoiriennes.



Objectifs de l'Atelier

Cette initiative, orchestrée par la Direction de la Cybersécurité et de la Confiance Numérique (DCCN), vise à renforcer les compétences des acteurs et usagers des services numériques, afin de mieux protéger les informations sensibles. Le directeur de cabinet adjoint, Rockya Fofana, a salué l'intérêt marqué des participants pour la protection des données personnelles et la lutte contre la cybercriminalité.



Cadre Légal et Mesures Préventives

Deux experts renommés, Assoua Cauffi Sylvère, chef du Département Conformité et Protection des Droits à l'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ARTCI), et Dougba Marcelin, commissaire à la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité (PLCC), ont animé les sessions. Ils ont présenté le cadre légal et réglementaire régissant la protection des données personnelles et les mesures préventives en matière d'enquête sur la cybercriminalité.



Importance de la Formation

L'acquisition de compétences techniques et légales est essentielle pour permettre aux administrations ivoiriennes de se conformer aux lois sur la protection des données personnelles, renforçant ainsi la confiance des usagers dans les services numériques.



Engagement du Ministère de la Transition Numérique

Elie Konan, directeur de la DCCN, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une série d'actions menées par le Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation pour soutenir les structures publiques dans la sécurisation de leurs systèmes d'information et le respect des droits des citoyens.





Alors que la Côte d'Ivoire accélère sa transition numérique, la protection des données personnelles devient un enjeu crucial pour garantir un avenir digital sûr et respectueux de la vie privée de chaque citoyen. Le renforcement des capacités des responsables de l'administration publique est un pas significatif vers la sécurisation des données et la lutte contre la cybercriminalité.