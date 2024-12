Côte d'Ivoire : La société civile s'associe au gouvernement pour réformer l'éducation

La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a lancé ce vendredi une plateforme de partenariat avec 30 organisations de la société civile, marquant ainsi une nouvelle étape dans la réforme du système éducatif ivoirien.







Cette initiative, fruit des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (EGENA), vise à mobiliser les énergies de tous les acteurs de la société pour améliorer la qualité de l'enseignement et répondre aux défis éducatifs du pays.







"Les ONG, en tant que structures de proximité, jouent un rôle essentiel dans le développement de notre pays", a déclaré la ministre Mariatou Koné. "Elles apportent une expertise complémentaire et une connaissance approfondie des réalités du terrain qui sont indispensables pour réussir la réforme de notre système éducatif."







Les défis à relever



Les défis sont nombreux : améliorer les résultats scolaires, réduire le taux d'analphabétisme, lutter contre les inégalités d'accès à l'éducation et adapter le système éducatif aux besoins du marché de l'emploi.







Les missions de la plateforme



Cette plateforme de partenariat aura pour missions :



De définir des actions concrètes pour améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer l'équité.

pour améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer l'équité. De mobiliser des ressources financières et techniques pour mettre en œuvre ces actions.

pour mettre en œuvre ces actions. De suivre et d'évaluer les progrès réalisés.

Un partenariat gagnant-gagnant



Ce partenariat entre l'État et la société civile est perçu comme une opportunité de renforcer l'efficacité des politiques publiques en matière d'éducation. Les ONG apporteront leur expertise, leur réseau et leur capacité à mobiliser les communautés, tandis que l'État mettra à disposition les ressources nécessaires et un cadre réglementaire favorable.