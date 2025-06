Côte d'Ivoire : Le certificat de nationalité devient numérique, un pas vers le "zéro papier"

"Ce décret vise à alléger la procédure de délivrance du certificat de nationalité", a expliqué Amadou Coulibaly. Il introduit à cet effet l'attestation recognitive de nationalité et la délivrance sous forme électronique du certificat de nationalité. L'attestation recognitive de nationalité sera délivrée sur simple présentation d'une copie d'un certificat de nationalité existant, par un dépositaire central qui recevra pour conservation les copies de tous les certificats délivrés sur l'ensemble du territoire national.







Selon le porte-parole, cette nouvelle procédure dispense les Ivoiriens possédant un certificat de nationalité non contesté de devoir demander un nouveau document chaque fois qu'ils en ont besoin. Dans la dynamique de la modernisation des services publics, le certificat de nationalité et l'attestation recognitive de nationalité pourront désormais être délivrés sous forme électronique, avec la même validité que leurs équivalents papier.







Amadou Coulibaly a assuré que toutes les juridictions du pays sont désormais équipées et que "toutes les garanties de sécurité sont prises pour rendre ces documents infalsifiables."







"La Côte d'Ivoire est en marche vers la digitalisation et vers l'objectif zéro papier. On peut partout où on se trouve faire désormais la demande de ces documents sans se déplacer", s'est réjoui Amadou Coulibaly, qui est également ministre de la Communication.