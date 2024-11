AFRIQUE

Côte d’Ivoire : Le gouvernement maintient la suspension temporaire d'exportation de la banane plantain, du manioc et de ses dérivés

Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Novembre 2024

Le 14 novembre 2024, un communiqué signé par les ministres du Commerce et de l’Industrie, ainsi que ceux de l’Agriculture et des Finances, informe les acteurs du commerce extérieur que la suspension temporaire d’exportation de la banane plantain, du manioc et de ses dérivés, ainsi que de l’igname reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre.