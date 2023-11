Côte d’Ivoire: Le gouvernement mène une opération de retrait des enfants des rues à Abidjan

« Du grand carrefour de Koumassi aux rues de la zone 4 C et de Biétry, puis dans la commune de Port-Bouet, plus précisément au quartier Terre Rouge et Abraham, le gouvernement a procédé au retrait d'enfants dormant à la belle étoile », a indiqué le gouvernement.



D’après Abidjan, « cette opération a abouti au retrait d'une centaine d'enfants qui ont été acheminés au centre de transit de Port-Bouët. Après une prise en charge holistique, ces enfants emprunteront le même parcours que leurs pairs du centre de transit de Yopougon ».



Le gouvernement a précisé que certains des 101 enfants admis à Yopougon, ont été, après un profilage minutieux, orientés vers des centres spécialisés pour l'apprentissage d'un métier, favorisant ainsi leur intégration socio-économique.



M. Moussa Diarassouba a souligné l'importance de la réussite de cette opération spécifique, mettant en avant la volonté du gouvernement d'assurer une prise en charge holistique des enfants retirés des rues, afin qu'ils ne retournent plus à la vie précaire qu'ils menaient.



« Lancé en septembre 2023 sous l'impulsion de la ministre Nassénéba Touré et sur instruction du Président de la République Alassane Ouattara, le plan d'urgence visant le retrait des enfants en situation de rue progresse bien. D'une enveloppe de 1,2 milliard de FCFA, ce plan d'urgence, étalé sur dix mois, vise à retirer les enfants vivant dans la rue en vue de leur réinsertion sociale », a annoncé le gouvernement.