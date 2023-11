Côte d’Ivoire: Le gouvernement rassure de la disponibilité du sucre sur le marché

Dans un communiqué en date du jeudi 16 novembre 2022, le ministre du Commerce et de l’Industrie annonce que 36 000 tonnes de sucre devraient être disponibles pour ce mois de novembre 2023 pour des besoins de l’ordre de 27 000 tonnes, a annoncé, jeudi, le gouvernement ivoirien.



« Par conséquent, le ministre du Commerce et de l’Industrie rassure les populations de la disponibilité du sucre sur le marché et du retour à la normale de l’approvisionnement régulier du marché sur l’ensemble du territoire national », précise le communiqué.



Le ministère du Commerce et de l’industrie invite les populations à dénoncer tout cas de non-respect des prix en vigueur, via l’application « contrôle citoyen » ou le numéro vert 1343.



Selon ledit communiqué, les équipes de contrôle du ministère du Commerce et de l’Industrie restent mobilisées sur le terrain en vue de sanctionner les pratiques spéculatives de rétention des stocks de sucre et d’augmentation injustifiée des prix de vente aux ménages.



Pour rappel, le gouvernement en concertation avec les industries sucrières a lancé la campagne sucrière 2023 – 2024 le 22 octobre 2023, avec une prévision de production de plus de 22 900 tonnes de sucre pour le mois de novembre auxquelles s’ajoute l’importation de plus de 13 500 tonnes de sucres. Soit plus de 36 000 tonnes pour le mois de novembre 2023.