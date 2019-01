Côte d’Ivoire : Le nouvel an chinois 2019 célébré autour d’un buffet et spectacle à Abidjan

Le Palais de la culture d’Abidjan-Treichville a abrité les festivités marquant le nouvel an chinois, en présence de son ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire, SEM Tang Weibin et de plusieurs autorités ivoiriennes.

C’est autour d’un buffet et un spectacle culturel ayant permis de découvrir les œuvres artistiques, que l’empire du milieu a célébré avec faste cette nouvelle année.

Dans son adresse, SEM Tang Weibin a souligné les bonnes relations de coopération sino-ivoirienne. Il a relevé que la Chine est devenue le premier bailleur de fonds bilatéral, la première source d'importation et le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire.

L'ambassadeur Tang Weibin a notamment évoqué les projets financés par son pays, tels le projet de réhabilitation et de développement du réseau d'électricité national de Côte d'Ivoire, la construction de l'autoroute Tiébissou-Bouaké. Ainsi que des projets comme le stade olympique d'Ebimpé, le lycée d'excellence à Grand-Bassam et la réalisation de plusieurs autres ouvrages importants. Ainsi, s’est-il réjoui des 35 années de coopération diplomatiques entre son pays et la Côte d’Ivoire, qui sont au beau fixe.

Espérant que l'année nouvelle permettra aux deux parties de maintenir une « coordination étroite pour assurer une bonne mise en œuvre des projets en cours, afin de construire ensemble une communauté de destin Chine-Côte d'Ivoire encore plus solide, Tang Weibin a assuré : « La Chine et la Côte d'Ivoire pourront réaliser de grands exploits dans le développement de leur partenariat ».