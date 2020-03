Côte d’Ivoire - Présidentielle 2020 : La Commission Electorale Indépendante (CEI) s’installe aux Etats Unis

La Commissaire centrale de la Commission Electorale Indépendante (CEI) de Côte d’Ivoire pour les Etats-Unis, Madame Marguerite Yoli-Bi Koné a procédé, le mardi 3 mars 2020 après élection de ses membres, à l’installation de la Commission Electorale locale des Représentations diplomatiques (CERD), zone Etats-Unis d’Amérique, lors d’une rencontre organisée dans les locaux de l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Washington DC, la Capitale fédérale américaine.

Ainsi, Messieurs Koné Yacouba, du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) et Jean Pierre Bouabré du Groupement Politique (GP PAIX) sont respectivement Président et Vice-Président de ladite commission.

Madame Minata Dieket, Ministre-Conseiller représente l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire aux Etat-Unis, Son excellence Monsieur Haïdara Mamadou, en qualité de Secrétaire Général au sein de cette CERD locale.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue le processus électoral à travers ses étapes clés que sont l’enrôlement, la révision de la liste électorale et les dispositions à prendre pour le vote.

L’opération d’enrôlement, étape importante du processus, se déroulera du 27 avril au 2 mai 2020 à Washington, DC et à New York. « Je voudrais appeler mes frères et sœurs ivoiriens vivant aux Etats Unis d’Amérique à se mobiliser massivement pour cette opération. J’en appelle donc à votre sens du civisme », a indiqué Mme Marguerite Yoli-BI née Koné.

Les Etats-Unis d’Amérique comptent à ce jour deux Etats (Washington, DC et New York) qui abriteront les centres d’enrôlement contre cinq lors des échéances présidentielles de 2015. A cet effet, un plaidoyer a été fait dans le sens du maintien des centres de recensement des Villes de Géorgie (Etat d’Atlanta), de Houston (Etat du Texas) et de Los Angeles (Etat de Californie) à l’effet de préserver et garantir le droit de vote des ressortissants ivoiriens vivant sur la côte Sud-Est du vaste territoire des Etats-Unis, pays continent soumis à divers fuseaux horaires.

Il convient de préciser que la représentante de la CEI été auparavant reçue, le 2 mars 2020 par l’Ambassadeur Haidara qui a rassuré son interlocutrice de sa disponibilité et de sa volonté à mettre tout en oeuvre pour un processus électoral inclusif et apaisé.