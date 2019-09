Côte d’Ivoire/ Responsabilité sociale des entreprises : Le groupe Nestlé s’engage à rendre 100% de ses emballages recyclables ou réutilisables d’ici 2025

Le directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire, Thomas Jeffrey Caso a affirmé le 24 septembre à Abidjan-Cocody, que le géant agro-alimentaire a pris des mesures pour réduire les déchets plastiques dans l’environnement, avec l’engagement majeur de rendre 100% de ses emballages recyclables ou réutilisables d’ici 2025.

Il s’exprimait à l’occasion de la tribune d’échanges dénommée : « Les grands rendez-vous de L’Expression », qui avait pour thème : « Responsabilité sociétale des entreprises : Contribution de Nestlé Côte d’Ivoire au développement durable de notre pays ».

Thomas Jeffrey a relevé que le groupe Nestlé préfère parler de Création de valeur ajoutée (Cva), plutôt que de Responsabilité sociétale environnementale (Rse). Non sans ajouter : « Le terme valeur nous rappelle que nous avons des comptes à rendre à nos actionnaires, qui investissent de l’argent et s’attendent à un retour sur cet investissement. Cependant, ce profit que nous générons, de par nos activités doit aussi bénéficier à la société, c’est-à-dire aux individus et familles, aux communautés, et à la planète ».

Parlant du café ivoirien, le conférencier a indiqué que ce sont 150 000 tonnes qui sont achetées et transformées localement par Nestlé, soit 7 à 8% de la production nationale.

Pour ce qui est du cacao, il dira : « L’entreprise a investi 35 milliards en Côte d’Ivoire depuis 2005 ». Avant de préciser que ce sont plus de 7,5 milliards de produits Nestlé fortifiés qui ont été consommés au cours de l’année 2017 en Côte d’Ivoire.

L’hôte du quotidien L’Expression a, en outre indiqué que la teneur en sel du bouillon Maggi, l’un des produits phares de Nestlé, a été réduite de 7%, et connaîtra encore une baisse en teneur d’ici 2025.

Le directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire a rassuré que le bouillon Maggi peut être consommé directement sans danger avec le ‘’Garba’’ ou encore ‘’l’Attiéké, mets à base de manioc très prisé en Côte d’Ivoire.