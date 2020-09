Côte d’Ivoire-Saison 2020-2021

Les membres du bureau exécutif de la Fédération Ivoirienne de Rugby (FIR) (http://www.FIR.CI/) et les dirigeants de clubs ont échangé le samedi 5 septembre 2020 au siège de la FIR sur les questions liées à la vie de l’institution en charge du rugby en Côte d’Ivoire.

Cette rencontre dirigée par Dr Elvis Tano, président élu de la FIR a permis aux acteurs de la balle ovale de dégager les perspectives pour la saison 2020-2021. Il ressort des échanges que pour la saison 2020-2021, la priorité, au niveau des compétitions sera consacrée au Rugby à 7 et au Rugby Féminin. Ceci conformément au déploiement du Projet Côte d’Ivoire. ‘’L’accent sera mis sur le Rugby à 7 et le Rugby Féminin indépendamment des compétitions Jeunes et du traditionnel Rugby à 15 qui ne seront pas en reste. Nous allons organiser un véritable championnat de Rugby à 7 ; un championnat qui sera très attractif. Ceci pour préparer nos athlètes à atteindre l'objectif ; la qualification pour les JO 2024 à Paris’’, confié Koubé Alain Secrétaire générale de la FIR. Il a précisé que les clubs ont marqué leur adhésion totale à cette nouvelle donne en lien avec le projet Côte d’Ivoire Rugby.

L’ouverture de la saison prévue le 1er octobre 2020 a été renvoyé au 9 novembre 2020.

Pour cette saison, chaque club est appelé à contracter une assurance. Une nouvelle donne qui réduit le coût de la licence chez les seniors et jeunes. La licence qui ne prend plus en compte le volet assurance sera délivrée sur présentation d'un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport. Au niveau de la gouvernance fédérale, cette rencontre a permis de dégager une date pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour l'élection des Commissaires aux Comptes. Elle se tiendra dans le courant du mois d’octobre 2020. Une autre assemblée générale mixte pour le bilan 2019-2020 et le toilettage des textes est programmée en décembre 2020.

Le président de la FIR, Elvis Tano a cours de cette rencontre informé les clubs, les avancées, le projet "Académie MAX BRITO'' Selon Elvis Tano, la concrétisation de ce projet, soutenu par World Rugby et Rugby Afrique se fera dans les mois à venir. Tout en remerciant l’ambassadeur de la France pour son implication personnel, Elvis Tano a indiqué que projet "AGORA" de Bingerville dédié au Rugby connaît une évolution positive.

Fait important à souligner au cours cette réunion, est la participation BOUAKÉ RC, DIVO RC et PORO RC de Korhogo, des clubs entrés en dissidence avec le bureau exécutif au terme de l’élection de décembre 2019. Ces clubs ont décidé de sortir de la dissidence pour prendre part aux différentes compétitions organisées par la fédération Ivoirienne de Rugby.

Contact Médias :

Courriel : communication@rugby.ci / fircommunication@gmail.com

Facebook : Côte d'Ivoire Rugby

Twitter : @CIVrugby

Linkedin : Côte d’Ivoire Rugby

Rugby@apo-opa.com

À Propos de la Fédération Ivoirienne de Rugby :

La Fédération Ivoirienne de Rugby (FIR) (http://www.FIR.CI/) est née en 1961. Elle membre fondateur de Rugby Afrique. La Fédération présidée par Dr Tano Elvis, à la charge la promotion et la vulgarisation de la balle ovale sur toute l’étendue du territoire. Notre objectif est d'accroître le nombre de pratiquants du rugby en Côte d’Ivoire.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/cote-divoire...