Côte d’Ivoire - Transformation structurelle de l’économie : Les Attentes de Beugré Mambé vis-à-vis du secteur privé

Mambé a insisté sur l'importance de la transformation de la chaîne de valeurs dans le cadre de la politique d’industrialisation du pays. Il a souligné que le secteur privé, en particulier les Petites et Moyennes Entreprises (PME), doit être mieux préparé pour soutenir les ambitions gouvernementales à travers un partenariat renforcé entre l'État et le secteur privé.



"La question de la transformation de la chaîne des valeurs est au cœur de toute notre politique d’industrialisation," a déclaré le Premier Ministre.



Le Premier Ministre a également mis en avant les efforts de l'État pour soutenir les PME, notamment :le guichet Unique de Développement des PME (GUDE-PME), le programme Économique pour l'Innovation et la Transformation des Entreprises (PEPITE) et la caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI Capital).



Il a mentionné que des réformes importantes ont été mises en place pour améliorer le climat des affaires et a encouragé les PME à saisir les opportunités offertes par ces nouvelles mesures.



Organisé par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et Entrepreneurial Solutions Partners (ESPartners), le forum de cette année est la 7e édition et a pour thème : "Financement des PME : face aux enjeux actuels et futurs". L'événement vise à transformer durablement le secteur privé en proposant des solutions concrètes pour le financement des entreprises, avec un accent particulier sur les PME.



Mambé a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation de cette rencontre, qui, selon lui, rejoint les ambitions du gouvernement.



Ce forum, en réunissant les acteurs clés du secteur privé et public, constitue une plateforme importante pour dynamiser l'industrialisation de l'économie ivoirienne et favoriser la croissance des PME, essentielles au développement économique du pays.