Côte d’Ivoire : appel à l’accélération du développement des énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a invité, le jeudi 28 novembre 2024, à Abidjan, les acteurs étatiques et du secteur privé de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), à accélérer le développement des énergies renouvelables, et à améliorer l'efficacité énergétique.



C'était à l'ouverture du 9ème Forum sur l'Énergie Durable de la CEDEAO (ESEF 2024), qui se tient dans le cadre du 1er Salon International sur les Ressources Extractives et Énergétiques (SIREXE 2024). Le ministre Sangafowa-Coulibaly a expliqué que la Côte d'Ivoire a initié plusieurs projets visant à améliorer le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.



« Le déroulement de notre plan d'action nous conduira inexorablement, d'une part à tenir notre engagement de porter à 45% la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique à l'horizon 2030, et d'autre part à rationaliser notre consommation d'énergie », a déclaré Sangafowa-Coulibaly.



Jean Francis Semporé, directeur exécutif du Centre pour les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC/ECREEE), a rappelé que la capacité installée des centrales solaires photovoltaïques raccordées au réseau est passée de 5 MW en 2010 à 900 MW en 2024 dans la région de la CEDEAO avec des prévisions de plus de 1 GW en 2025 et de 5 GW en 2030, soit une multiplication par 1000 de la capacité installée en solaire photovoltaïque raccordée au réseau entre 2010 et 2030.



Il a souligné la consolidation du Système de Certification des Compétences en Énergie Durable de la CEDEAO. Celle-ci se déploie dans l'ensemble des États membres dans une synergie d'actions avec les dispositifs nationaux, ainsi qu'un processus d'accréditation conforme aux meilleurs standards régionaux et internationaux.



Le thème retenu pour cette édition, « Vers une transition énergétique juste en Afrique de l'Ouest », reflète les enjeux auxquels la région est confrontée en matière d'énergie.