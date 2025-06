Côte d’Ivoire : couverture vaccinale équitable, le pays s’affirme comme un acteur crédible en Afrique

Pierre N'Gou Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a réaffirmé la volonté de la Côte d'Ivoire de se poser comme un acteur crédible et ambitieux de la couverture vaccinale en Afrique. C'était, le mercredi 25 juin 2025, lors du Sommet mondial pour la vaccination à Bruxelles.



Eu égard à son bilan éloquent, son engagement financier historique et son plaidoyer régional, la Côte d'Ivoire s'illustre en effet par sa vision nationale et son leadership régional assumé.



« En Côte d'Ivoire, les progrès accomplis en matière de vaccination jusqu'en 2024 témoignent de l'engagement de l'État et du soutien déterminant de Gavi et des autres partenaires », a déclaré le ministre devant un parterre de chefs d'État, de ministres, de partenaires internationaux et de défenseurs de la santé mondiale.



A l'en croire, ces progrès crédibles et ambitieux sont le résultat de l'administration de 6 millions de doses de vaccin contre le virus du papillome humain (VPH), le déploiement du programme M-Vaccin pour plus de 35 000 enfants « zéro-dose », le recours aux drones Zipline pour desservir les zones reculées, et l'introduction du vaccin antipaludique depuis 2024 avec le passage imminent à l'échelle dans les 113 districts du pays.



« La Côte d'Ivoire est fière de servir de champion régional et s'engage à promouvoir les principes de la Déclaration d'Abidjan au-delà du continent africain », a ajouté le ministre en charge de la Santé.



Ambitionnant de devenir un pays contributeur, tournant définitivement la page de la dépendance, la Côte d'Ivoire a par ailleurs annoncé un engagement de 100 millions de dollars (plus de 56 milliards de FCFA) pour cofinancer les vaccins soutenus par Gavi d'ici à 2030.



Cette volonté de diversification de l'offre, dans le cadre du plan 2026-2030, s'inscrit dans une logique de résilience stratégique, où la vaccination ne serait plus seulement un enjeu sanitaire, mais aussi économique et géopolitique.