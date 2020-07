Côte d'Ivoire : décès du Premier ministre, six jours après son retour de Paris

Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement ivoirien est décédé subitement ce mercredi à Abidjan. Il a été victime d'un malaise au cours d'un conseil des ministres.



Évacué dans une structure sanitaire de la capitale, il n'a pas survécu.



Mardi, il a déclaré sur Twitter qu'il est "de retour" et "reprend le boulot", appelant à "retrousser les manches pour faire face aux défis auxquels (le) pays est confronté."



Amadou Gon Coulibaly était rentré de Paris il y a six jours, le 2 juillet dernier. Dans la capitale française, il avait effectué un séjour médical d'un mois où cours duquel il avait été opéré au niveau du coeur.



Le président de la République Alhassan Ouattara a rendu hommage à son "jeune frère" et "fils" Amadou Gon Coulibaly "qui a été pendant 30 ans (son) plus proche collaborateur."