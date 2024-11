AFRIQUE Côte d’Ivoire : des avancées dans la lutte contre le paludisme, le VIH, la tuberculose et les cancers

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Novembre 2024





Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Goun Dimba, a indiqué le jeudi 31 octobre que la Côte d’Ivoire a réalisé des avancées remarquables dans la lutte contre plusieurs maladies notamment, le paludisme, le VIH, la tuberculose, les cancers, ainsi que dans la disponibilité des produits sanguins et les soins mère-enfant.



C’était à l’occasion des Rendez-Vous du Gouvernement, tribune d’échanges entre les membres du gouvernement, les journalistes et acteurs de la société civile.



Concernant le paludisme, la prévalence hospitalière est passée de 50% en 2012 à 32% en 2023 et la mortalité est passée de 11 décès 100,000 habitants en 2017 à 4.67 décès pour 100,000 habitants en 2023 soit une réduction de plus de 50%, a fait savoir le ministre Pierre N'Goun Dimba. Dans le cadre de cette lutte, plus de 14 millions de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA), dont l'imprégnation dure entre trois ans, ont été distribués en 2024 et le taux d’utilisation est passé de 33% en 2012 à 68% en 2021.



Des résultats importants ont été obtenus également au niveau de la lutte contre la tuberculose et le VIH. Depuis 2011, a expliqué Pierre Dimba, ce sont 41 milliards de FCFA qui ont été consacrés à la lutte contre la tuberculose. Ceci a permis d’enregistrer une baisse de l’incidence de 31%. S’agissant du VIH, la prévalence a connu une baisse de 51% entre 2011 et 2023 pour s’établir à 1,82% en 2023.



Selon Pierre N'Goun Dimba, les nouvelles infections ont été réduites de plus de 50% passant de 26,900 nouvelles infections en 2012 à 10,600 nouvelles infections en 2021. Le nombre de décès de personnes infectées est passé de 30,700 en 2011 contre 9 500 en 2023. Le ministre a indiqué qu’à ce jour, 420 000 personnes vivent avec le VIH /Sida, dont 64,3% sont des femmes.



Au total 619 milliards de FCFA ont été consacrés à la lutte sur la période 2016 -2023, a informé, Pierre Dimba. Les importants investissements consentis dans la lutte contre les cancers ont produit des résultats notables. Le ministre en charge de la Santé a indiqué que les chances de survie s’améliorent pour les malades depuis l’ouverture du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO) en 2017.



« Le taux de survie à cinq ans qui était de 30% pour les femmes touchées par le cancer du sein est passé à 63% aujourd’hui. Il atteint 85% lorsque la maladie est dépistée tôt et correctement prise en charge », a déclaré le conférencier.



L’extension prochaine du CNRAO, avec la construction d’un service d’hospitalisation et un deuxième centre d’oncologie médicale et de radiothérapie à Grand-Bassam, la construction de l’Institut de médecine nucléaire d’Abidjan (Imena), permettant de détecter le cancer et de nombreuses pathologies graves de façon précoce, sont la preuve de l’engagement du gouvernement à accroître la capacité de prise en charge du cancer en Côte d’Ivoire.



Il faut noter que le gouvernement a déjà investi environ 80 milliards FCFA, pour mettre à la disposition des patients les innovations thérapeutiques. La santé oculaire n’est pas restée en marge. Des investissements ont été réalisés dans les CHU et CHR, afin de disposer de blocs opératoires et d’équipements ophtalmologiques à Abidjan et à l’intérieur du pays.



Ce sont près de 4 000 personnes prises en charge chaque année pour la cataracte sur une incidence de plus de 52 000 cas. 92 000 élèves examinés et pris en charge en milieu scolaire ; 290 000 enfants soumis au dépistage des affections oculaires en milieu communautaire et 3000 lunettes offertes aux enfants.







