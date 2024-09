Côte d’Ivoire : des avancées sur les conditions de vie des femmes

Au cours de l’émission RTI1 Reçoit, Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, a affirmé, ce mardi 17 septembre 2024, que la situation des femmes a considérablement changé en Côte d’Ivoire ces 13 dernières années.



Cette émission, la première du genre sur la télévision nationale après la rentrée gouvernementale, avait pour thème : « Situation de la femme, de la famille et de l’enfant en Côte d’Ivoire de 2011 à 2024 : Quelles avancées ? ».



« La vie des femmes a considérablement changé depuis ces 13 dernières années, grâce au président Alassane Ouattara qui est à leur écoute », s'est voulue formelle Nassénéba Touré, avant d’ajouter qu’aujourd’hui, « 7 800 000 femmes participent au développement de la Côte d’Ivoire, contrairement à 2011 où 4 500 000 femmes vivaient sous le seuil de pauvreté ».



Cette amélioration des conditions de vie des femmes est la résultante de nombreuses actions du gouvernement, notamment la mise à leur disposition de plusieurs fonds, dont le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI).



En outre, le taux de femmes nommées à la tête des institutions de la République, ainsi que celui des femmes élues est en nette croissance. Les femmes en couche et les enfants de 0 à 5 ans bénéficient de la gratuité ciblée dans les centres de santé publics. Elles sont également protégées contre les Violences basées sur le genre (VBG) et les mutilations génitales féminines.