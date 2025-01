Côte d’Ivoire : des infrastructures hydrauliques pour desservir plus de 60 000 habitants de Mankono

Les populations de Mankono sont désormais animées d'une joie indescriptible. En effet, une unité de production d'eau potable et un château d'eau viennent renforcer les infrastructures existantes et datant de 1974.



Inaugurées le 5 août 2024, ces nouvelles infrastructures hydrauliques sont composées d'une station de traitement de 5 200 m³ par jour et d'un château d'eau de 1000 m³. « L'édification de ce château et de l'unité de production d'eau potable est venue à point nommé, car contrairement à ce que les gens pensent, il existait un grave déficit en eau potable qui provoquait des maladies hydriques ».



Ces ouvrages sont soutenus par diverses composantes, dont le raccordement de la ville au fleuve Bandama (Bouaflé), ainsi que des canalisations dans toute la ville et l'extension du réseau de distribution à une dizaine de localités environnantes. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des initiatives continues du gouvernement visant à optimiser la qualité de l'eau potable, à assurer un meilleur assainissement et à renforcer les capacités de gestion du domaine.



« Grâce à ces deux édifices, les conditions de vie des communautés de Mankono s'améliorent. Elles permettent de réduire les corvées d'eau qui incombent aux femmes, aux enfants et, plus particulièrement, aux jeunes filles ». Ces ouvrages, d'un investissement estimé à 11,5 milliards FCFA, viennent contribuer au bien-être des populations.