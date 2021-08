Côté d’Ivoire : détection d’un cas de fièvre Ebola, les details du gouvernement

La jeune fille a quitté Labé en Guinée à destination d’Abidjan par voie routière. Elle est arrivée en Côte d’Ivoire le 11 août et a été diagnostiqué et prise en charge immédiatement par nos services sanitaires, le 12 août 2021 à 20 heures, selon les explications du ministre de la Santé, Pierre Dimba.



Il s’agit d’un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des Maladies Hautement Épidémiques du CHU de Treichville.



"La Côte d’Ivoire dispose des vaccins contre Ebola. Le Gouvernement procédera à la vaccination des groupes cibles (personnel de santé de première ligne, contacts immédiats de la patiente, les forces de sécurité aux points d’entrée…)", précise le ministre de la Santé.



À la suite de deux réunions d'urgence, des mesures ont été arrêtées par le gouvernement :

- Réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola ;

- Organisation du suivi de tous les contacts identifiés ;

- Sensibilisation, prévention, diagnostic et prise en charge des cas confirmés ;

- Vaccination immédiate des groupes cibles ;

- Respect des directives pour le diagnostic et la prise en charge des fièvres hémorragiques ;

- Poursuite du strict respect des mesures barrières édictées contre le COVID-19 qui restent valables pour la Maladie à virus Ebola ;

- Collaboration transfrontalière intense avec la Guinée ;

- Mise en œuvre des procédures standards du Règlement Sanitaires Internationale (RSI).