Côte d’Ivoire : l’Académie régionale de Bonne gouvernance sera lancée en avril 2025

Le directeur du Traitement des Déclarations de Patrimoine à la Haute autorité pour la Bonne gouvernance (HABG), Dago Djiriga Désiré, a annoncé, pour le mois d’avril 2025, le lancement de l'Académie régionale de Bonne gouvernance et de Lutte contre la corruption.



Il s’exprimait, ce mardi 28 janvier 2025 à Abidjan-Plateau, au cours de « Tout Savoir Sur », une tribune d’échange et d’information du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). Il faut rappeler que la signature de l’accord de coopération dans le cadre de la mise en place de cette Académie, a eu lieu en novembre 2023, entre le président de la HABG, Zoro Epiphane Ballo et la directrice générale du Centre africain d’Études supérieures en Gestion (CESAG), Pr Rosaline Worou Houndekon.



En 2025, a fait savoir le représentant de la HABG, sera également mis en œuvre le Programme national de lutte contre la corruption. Dago Djiriga Désiré a aussi annoncé l’intensification des enquêtes préliminaires et enquêtes de flagrance, et du traitement des déclarations de patrimoine en vue de la détection des cas d'enrichissement illicite.



Par ailleurs, le directeur du Traitement des Déclarations de Patrimoine à la HABG a partagé les performances de la Côte d’Ivoire en matière de lutte contre la corruption. Sur l'Indice de perception de la corruption de Transparency International, Dago Djiriga Désiré a indiqué que sur la dernière décennie, le pays a connu une amélioration constante, gagnant 13 points et 49 places dans le classement depuis 2013.



Concernant l'indice Mo Ibrahim pour la Gouvernance en Afrique, la Côte d'Ivoire, a-t-il rappelé, a enregistré une progression de 4,1 points sur l'indice global de gouvernance sur la période 2014-2023, passant de 52,6 à 56,7/100. Il a souligné que l'indicateur Millennium Challenge Corporation (MCC) du Congrès américain qui évalue également la gouvernance des pays candidats au programme MCC est resté au vert avec un score positif.



« Ce qui permet à notre pays de continuer à bénéficier du programme compact », a-t-il dit. La HABG est une autorité administrative indépendante qui a compétence sur toute l'étendue du territoire national, et qui rend compte directement au président de la République, à travers un rapport annuel d'évaluation des activités de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.