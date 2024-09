Côte d’Ivoire : l’appui de la BAD est passé de 460 millions de dollars Us en 2015 à 3,3 milliards en 2023

De 460 millions de dollars US en 2015 à 3,3 milliards de dollars US en 2023, cet accroissement significatif de l'appui de la BAD a largement contribué aux belles performances de l’économie ivoirienne.



Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, s'en est félicité lors de la célébration du 60ème anniversaire de la BAD, placée sous le thème, « 60 ans à faire la différence », le 10 septembre 2024 à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody.



Pour le chef de l’exécutif ivoirien, en six décennies d'existence, la BAD est devenue un acteur incontournable de développement du continent, une référence en matière de développement et de financement de projets transformateurs des économies africaines.



« Aujourd’hui, la performance de la BAD suscite un sentiment de fierté et d’espoir, notamment en matière de transparence et de gouvernance où elle a été reconnue comme l’institution la plus transparente parmi 50 institutions de développement. Elle a ainsi maintenu sa note de crédit AAA et a été désignée meilleure institution financière multilatérale au monde en 2021 », a-t-il soutenu.



Le président Alassane Ouattara a ajouté que la banque panafricaine est également un pilier du soutien en période de crises telles que le Covid-19 et les guerres (russo-ukrainiennes, Moyen-Orient), en essayant d’aider les dirigeants africains à stabiliser leurs pays et en relançant la croissance à travers des programmes d’urgence.



Toutefois, malgré cette belle performance, a relevé Alassane Ouattara, la BAD doit encore faire plus dans les domaines du climat et de l’agriculture pour endiguer les graves inondations, les nombreuses pertes agricoles et la faim dans plusieurs pays africains. Il a également souhaité que l'institution fasse davantage dans les domaines de la paix et de la démocratie.