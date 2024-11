Côte d’Ivoire : l’exportation des produits du coton et l’anacarde soumise à autorisation

Le Conseil des ministres a adopté, le mercredi 20 novembre 2024, un décret relatif à l'autorisation d'exportation des produits du coton et de l'anacarde, a annoncé Amadou Coulibaly, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, lors du point de presse tenu à l'issue dudit conseil des ministres.



Cette autorisation délivrée par le Conseil du coton et de l'anacarde est exigible pour l'exportation de la fibre de coton, de la graine de coton, et des sous-produits du coton, de la filière coton et pour l'exportation des noix brutes de cajou, des amandes de cajou et des sous-produits de cajou pour la filière anacarde, a expliqué Amadou Coulibaly.



Le porte-parole du gouvernement a précisé que cette décision s'inscrit dans la volonté du gouvernement de favoriser la transformation au niveau local des produits agricoles.