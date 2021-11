Côte d’Ivoire : la « Guérison des mémoires » pour apaiser les cœurs meurtris et aller à la paix et la cohésion

Le Père Michael Lapsley a expliqué qu’il a perdu les deux mains et un œil, suite à une explosion d’un colis piégé, commandité par les services secrets d’Afrique du Sud en 1990, en raison de son engagement contre l’Apartheid.



Après une longue période de récupération, il a fondé en 1998 en Afrique du Sud, l’Institut pour la « Guérison des mémoires ». Qui organise des ateliers de guérison des mémoires, afin de permettre aux personnes victimes de torture, de mauvais traitements et de violences diverses, de faire un pas vers la guérison des blessures personnelles et interpersonnelles.



Au cours de son séjour à Abidjan, le Père Michael Lapsley a, au terme d’une conférence publique à Cocody, procédé à la dédicace de son livre autobiographique (Guérir du passé), en présence de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo. Ainsi que du Père Eric Norbert Abekan, curé de la paroisse Sainte-Famille de Cocody, par ailleurs secrétaire exécutif national de la commission épiscopale justice, paix et environnement.



Pour sa part, le Pca de l’Acat-CI, Wenceslas Assohou, a indiqué que le séjour du combattant pour les libertés en Cote d’Ivoire va contribuer à accélérer le processus de paix et de réconciliation déjà amorcé.