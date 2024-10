Côte d’Ivoire : le gouvernement adopte des mesures pour la promotion du travail décent

Au terme du conseil du conseil des ministres, le 16 octobre 2024 à Abidjan, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a indiqué que des mesures ont été prises par le gouvernement pour garantir des conditions de travail sûres.



Il s’agit, notamment de divers décrets concernant la durée de travail, les conditions de dépôt d'enregistrement et d'acquisition des marges et label, les délégués syndicaux, l'essai et la durée de la période d'essai, les délégués du personnel et les délégués syndicaux, et enfin, un décret relatif aux obligations des employeurs.



Cette mesure « actualise respectivement le dispositif existant sur la durée du travail, réorganise les modalités d'exercice des fonctions de délégués du personnel et de délégués syndicaux, et insiste sur les obligations de l'employeur relativement à la santé, à la sécurité et à la dignité du travail », a souligné Amadou Coulibaly.



En application du code du travail et des recommandations de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), ces différents décrets concourent à la promotion du travail décent. À savoir, un emploi de qualifié offrant un salaire équitable, une protection sociale et des conditions de travail sûres.