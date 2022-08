AFRIQUE Côte d'Ivoire : le gouvernement améliore les conditions de vie des fonctionnaires

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 31 Août 2022



En Côte d'Ivoire, des mesures représentant un effort additionnel d’environ 227 milliards de F CFA ont été consacrées en faveur des fonctionnaires et agents de l’Etat.

Ces annonces de portée sociale et qui sonnent comme une véritable bouffée d’oxygène pour ces travailleurs de l’Etat portent sur l’extension du bénéfice de l’indemnité contributive au logement à l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État, dont 1/3 n’en bénéficient pas actuellement, indique le gouvernement.



Indubitablement, cet élargissement de l’indemnité contributive au logement à l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État vient, non seulement réparer ce que les organisations syndicales du secteur publique qualifiaient de grande injustice, mais aussi permettre à ce 1/3 d’agents de pouvoir se loger décemment.



Le président Alassane Ouattara a décidé d’augmenter de 20 000 FCFA par mois, l’indemnité contributive au logement pour l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État, à compter de fin août 2022. Le chef de l’État a revalorisé la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008.



Désormais, c’est 20 000 FCFA pour les fonctionnaires et agents de l’État qui résident dans le District d’Abidjan et 15 000 FCFA pour ceux résidant à Bouaké, contre 7 000 FCFA avant. Pour les fonctionnaires et agents de l’État dans les autres chefs-lieux de région, la prime de transport est passée à 15 000 FCFA contre 5 000 FCFA, tandis que tous les autres fonctionnaires et agents de l’État qui résident dans les autres localités percevront dorénavant 10 000 FCFA, contre 5000 FCFA avant. Cette mesure sera effective dès fin août 2022. Avec cette augmentation de la prime de transport, les fonctionnaires pourront se déplacer dans de meilleures conditions. Et ceux disposant de véhicules pourront mieux faire face aux dépenses en carburant.



Autre soulagement, c’est la revalorisation, pour la première fois depuis 1960, de l’allocation familiale qui passe de 2 500 FCFA à 7 500 FCFA par mois et par enfant, selon les modalités d’application habituelle, pour tous les fonctionnaires et agents de l’État. Ce qui revient à dire que les enfants de ces agents seront mieux rémunérés et cela leur permettra de faire une bonne épargne pour leurs enfants.



La cerise sur le gâteau reste la prime que les fonctionnaires ont dénommée ‘’Prime Ado’’, notamment l’instauration d’une prime exceptionnelle de fin d’année, représentant un tiers (1/3) du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, qui sera payée au début du mois de janvier suivant, pour tous les fonctionnaires et agents de l’État. Pour les organisations syndicales, c’est un geste hautement salutaire. Car, le fonctionnaire est un père de famille qui représente également un espoir pour des centaines d’autres personnes. Cette prime pourra lui permettre de faire face à des dépenses imprévues et de passer des fêtes de fin d’année de façon paisible, relève le gouvernement.



Pour rappel, en 2014, Alassane Ouattara a mis fin au blocage des salaires en vigueur depuis 1989, c’est-à-dire pendant vingt-cinq ans. Depuis lors, les fonctionnaires et agents de l’État connaissent systématiquement des augmentations de salaires, tous les deux ans.



"Au total, entre 2011 et 2021, les fonctionnaires et agents de l’État ont perçu, grâce aux différentes mesures prises par le Gouvernement pour améliorer leurs conditions de travail et de vie, un montant cumulé de 2 162 milliards de FCFA, soit environ 216 milliards de FCFA par an", a rappelé Alassane Ouattara.





