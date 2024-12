Côte d’Ivoire : lutte contre le cancer, le pays partage sa vision et ses progrès à Vienne

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a représenté, du 26 au 28 novembre 2024, la Côte d'Ivoire à la Conférence ministérielle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne, Autriche.



Cet événement de haut niveau, rassemblant les acteurs clés de la santé et de la science nucléaire, a été une opportunité pour la Côte d'Ivoire de partager sa vision et ses progrès dans l'intégration des technologies nucléaires pour lutter contre le cancer.



« Sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire s'engage résolument dans une lutte intégrée contre le cancer. Les avancées que nous enregistrons aujourd'hui dans le dépistage et le traitement de cette maladie témoignent de la détermination de notre pays à garantir un meilleur accès aux soins pour tous », a indiqué Pierre Dimba.



Le ministre a rappelé les efforts du gouvernement pour moderniser le système de santé et renforcer les capacités nationales dans la lutte contre les maladies chroniques et invalidantes, dont les cancers.



Il a souligné l'importance de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan (IMENA), un centre de référence pour le dépistage et le traitement des cancers et du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO) qui continue d'offrir des services essentiels, avec des infrastructures modernisées et un personnel formé aux dernières technologies. Pierre N'Gou Dimba a conclu en appelant à une coopération internationale renforcée.



« La lutte contre le cancer est un défi mondial. Ensemble, grâce aux innovations et aux partenariats stratégiques, nous pouvons réduire l'impact de cette maladie et sauver des vies ».