Côte d’Ivoire : participation à la VIVATECH 2025, une opportunité de promotion de startups

Les ministres de la Transition numérique et de la Digitalisation, Kalil Konaté et de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, ont pris part, à l'édition 2025 du Salon VIVATECH qui s'est ouverte du 11 au 15 juin 2025 à Paris, en France.



Une vingtaine de startups issues de divers secteurs y présentent leurs innovations, illustrant les efforts de l'État pour soutenir l'entrepreneuriat jeune et stimuler l'innovation locale. Parmi les thématiques phares figurent l'Intelligence artificielle, la cyber sécurité, les technologies vertes et l'inclusion numérique.



Pour les startups faisant partie de la délégation, l'intérêt majeur est le gain de visibilité sur le marché international, l'opportunité de découvrir les écosystèmes étrangers, de tisser des partenariats et de faciliter les levées de fonds. La participation active de la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous international, confirme la volonté de la Côte d'Ivoire de s'imposer comme un acteur majeur de la transformation numérique et de devenir un hub technologique incontournable en Afrique.



Cette présence s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du numérique et de la politique d'insertion socioprofessionnelle des jeunes, deux axes prioritaires du gouvernement pour bâtir une économie moderne, inclusive et compétitive.



L'accent est mis sur la création d'emplois, le développement des compétences, l'émergence de futurs champions africains de la Tech. Faut-il le souligner, VIVATECH est un salon d'envergure internationale qui réunit des acteurs du monde du numérique notamment des startups, des industriels, des investisseurs, des partenaires techniques et financiers.