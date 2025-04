Côte d’Ivoire : plus de 91 milliards de FCFA de financement du Fonds africain de développement

Le Conseil des ministres a adopté, le mercredi 09 avril 2025 au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau, deux décrets portant ratification de deux accords de prêt de plus de 91 milliards de FCFA conclus, le 13 février 2025, entre le Fonds africain de développement (FAD) et la Côte d'Ivoire.



L'un porte ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 126,320 millions d'Euros, soit environ 82,860 milliards FCFA, en vue du financement du Projet d'Amélioration des Compétences, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi Jeune (PACE), et l'autre portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 11 millions d'Unités de Compte, soit environ 9,063 milliards FCFA, relatif au financement du Projet d'Amélioration des Compétences, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi Jeune (PACE).



« Le projet vise à améliorer l'adéquation formation-emploi, en vue d'accroître davantage le taux d'insertion socioprofessionnelle des jeunes. Il prévoit la création d'entreprises viables par les jeunes pour stimuler le développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME). Globalement, le financement, objet de ces deux décrets permettra de soutenir le développement de l'employabilité, la productivité, l'entrepreneuriat et la création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes », a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, dans son compte rendu.