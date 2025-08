Côte d’Ivoire : remise solennelle de remise du 12ème Prix national d’Excellence à 74 lauréats

Les 74 lauréats, dont 40 personnes physiques et 34 personnes morales, du 12ème Prix national d'Excellence (PNE) ont été solennellement félicités par le président de la République, Alassane Ouattara, le lundi 04 août 2025 à la Salle des Pas perdus du Palais présidentiel.



Ces récipiendaires qui se sont distingués parmi les élèves et étudiants, les vaillants acteurs du monde agricole, les artisans, les commerçants, les fonctionnaires, les chefs d'entreprise, les cadres du secteur public et privé, les artistes, les athlètes, et autres, ont reçu individuellement un trophée, un diplôme signé par le chef de l'État et un chèque de 10 millions de FCFA.



« Chers lauréats, je voudrais vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations pour les valeurs d'excellence que vous avez su incarner. Vous vous êtes brillamment illustrés dans des domaines spécifiques par vos qualités exceptionnelles et qui font de vous de véritables modèles pour notre nation. Nous sommes fiers de vous. Je vous encourage à persévérer dans vos efforts et à demeurer des modèles en vous appuyant sur vos qualités personnelles aujourd'hui récompensées. Vous devez toujours avoir le souci de faire mieux pour refléter en toutes circonstances les valeurs d'exemplarité et d'excellence », leur a dit Alassane Ouattara.



Le chef de l'État a soutenu que « le Prix national d'excellence est l'occasion de réaffirmer notre volonté de faire de la Côte d'Ivoire une terre d'opportunités où la réussite, l'engagement constant et la culture du mérite conduisent au succès ». Issu du lycée scientifique de Yamoussoukro, en classe de terminale C, N'Zoré Prince-Ezechiel Aka a reçu le prix du meilleur bachelier 2025.



Il s'est dit « honoré de recevoir ce prix qui l'encourage à rester le meilleur ». Considéré comme le meilleur bachelier de l'histoire de la Côte d’Ivoire avec 374 points sur 400, soit 18,70 de moyenne sur 20, le jeune Aka, âgé de 17 ans, s'est dit reconnaissant à l'endroit du président de la République qui donne une place de choix à l'excellence.



Écrivaine à succès avec son livre « Les Coups de la vie » dont les différents tomes sont repris à travers des séries sur les écrans de télévision, Anzata Ouattara est repartie avec le Prix d'excellence de la littérature. Pour elle, « c'est un moment mémorable et en même temps un appel à inspirer les autres ».