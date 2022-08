Côte d'Ivoire : une opération "Zéro enfant en situation de rue"

Cette action s'inscrit dans le cadre de l’opération "Zéro enfant en situation de rue" lancée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, dans la même nuit aux environs de 4h00 du matin, en Zone 4c à Marcory, selon le gouvernement.



L'action est pilotée par le Programme pour la Protection des Enfants adolescents vulnérables (PPEAV) du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant avec l'appui de la Sous-Direction de la Lutte contre le Trafic d'Enfants et de la Délinquance juvénile de la police criminelle.



C'est une opération d'envergure qui a pour objectif principal de retirer les enfants vivant dans la rue en vue de leur réinsertion sociale.



Pour cette nuit, quatre sites ont été visités, à savoir : Cocody Angré "Terminus 81-82", le "Carrefour Bluetooth", le "Carrefour Arafat" dans la commune de Cocody et "Mille Maquis" dans la commune de Marcory.



Ces enfants recueillis ont été conduits dans un centre éducatif. Ils seront suivis et traités par une équipe composée de deux éducateurs spécialisés, de deux psychologues, et de quatre médecins (2 psychiatres, 01 généraliste, et 01 pédiatre).