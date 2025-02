Côte d'ivoire : pose de pierre d'une centrale solaire photovoltaïque de 52 Mw

D'une capacité de 52,42 Mégawatts crête, cette centrale solaire sera la deuxième du genre après celle de Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué, mise en service le 03 avril 2024.



Cette deuxième centrale solaire photovoltaïque du pays est dénommée « Ferké Solar ». Elle sera construite sur l'axe Ferkessédougou-Tafiré, au niveau du village de Sokhoro 2, à environ 5 km de Ferkessédougou.



D'un coût de 41 milliards de FCFA, le projet est réalisé par la société ivoirienne PFO Énergies. Les travaux de construction sont prévus sur une période de 12 mois.



Le ministre a précisé au cours de la cérémonie que ce projet est réalisé purement à 100 %, par un investisseur privé national. Il permettra à la Côte d'Ivoire, d'enrichir sa part de production d'énergie renouvelable et de remplir l'un de ses engagements, qui est de parvenir à un taux de 45 % des énergies renouvelables, avant 2030, contre un taux de 31 % aujourd'hui. Il a indiqué que d'ici 2030, la Côte d'Ivoire aura pour près de 600 Mégawatts d'énergie solaire. « Cela va compter pour 9% de notre production d'énergie renouvelable. Ajouté aux autres sources d'énergie propre, cela nous permettra d'atteindre les 45% », a-t-il déclaré.



Après Ferkessédougou, d'autres centrales solaire photovoltaïques seront construites dans diverses localités du pays. Le ministre a cité entre autres, Bondoukou, Korhogo, M'Bengué, Katiola, Tengrela, Kong, Touba, Sérébou, Soubré, Odienné Mankono.



Clyde Fakhoury administrateur général du Groupe PFO Africa, a indiqué pour sa part, que cette centrale sera construite sur une superficie de 70 hectares. 70 000 panneaux solaires y seront implantés. Il a aussi indiqué qu'à partir de fin 2025, cette centrale photovoltaïque de dernière génération produira chaque année près de 90 gigawatt-heures, d'énergie propre, permettant ainsi d'alimenter plus de 370. 000 foyers, dans la région du Tchologo.



À l'en croire, ce projet va générer plus de 600 emplois locaux, durant la phase de construction. Il sera aussi le vecteur de nombreuses actions communautaires, pour accompagner durablement le progrès dans la région.