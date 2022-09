Coupe de la CAF : AS Santé d'Abéché affrontera le Mozambique pour le tour éliminatoire

En vue d'encourager et d'appuyer les ambassadeurs du Tchad à cette compétition, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar, les a reçus à sa résidence. Le gouverneur a demandé à l'équipe de garder le même élan pour représenter valablement le Tchad.



La société Abou Amina pour le commerce général, par le biais de son PDG Ahmat Almakhari, a offert des vestes de sport à tous les joueurs et au staff de l'équipe AS santé d'Abéché.



Le représentant de Abou Amina, Abakar Kabouche, a précisé que la société est disposée à soutenir les activités sportives au Tchad.



Le gouverneur a remis une enveloppe de 1 million de Francs CFA à l'équipe.