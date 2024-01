TCHAD

Coupure d’internet au Tchad : les responsables de Airtel-Tchad et Moov Africa reçus au ministère des Télécommunications et de l'Économie Numérique

Alwihda Info | Par Peter Kum - 12 Janvier 2024

Le ministre des Télécommunications et de l'Économie Numérique, M. Boukar Michel, a tenu ce 12 janvier 2024 une réunion d'urgence en présence des responsables d'Airtel-Tchad et de Moov Africa. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de la SOTEL Tchad, du Directeur Général de l'ARCEP et du Directeur Général de SUDA-TCHAD.Le ministre des Télécommunications et de l'Économie Numérique, M. Boukar Michel, a tenu ce 12 janvier 2024 une réunion d'urgence en présence des responsables d'Airtel-Tchad et de Moov Africa. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de la SOTEL Tchad, du Directeur Général de l'ARCEP et du Directeur Général de SUDA-TCHAD.