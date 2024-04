Couverture Santé Universelle au Tchad : Des avancées et des défis persistants

Le Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Santé (CNAS), M. Barnabas Sing-Yabé, a représenté le Tchad à la réunion de haut niveau sur la santé de la reproduction qui s'est tenue à Cotonou au Bénin du 17 au 19 avril 2024. Cette rencontre, organisée par le Fonds Français MUSKOKA en collaboration avec la République du Bénin, a réuni des représentants des gouvernements d'Afrique de l'Ouest et du Centre, des experts et des partenaires techniques et financiers.



Malgré les efforts du gouvernement tchadien et de ses partenaires pour améliorer la santé de la population, des défis importants persistent. Les indicateurs de santé maternelle et infantile restent encore élevés, avec des taux de mortalité maternelle, néonatale et des enfants de moins de 5 ans toujours alarmants.



Face à ces défis, le Tchad a adopté la Couverture Santé Universelle (CSU) comme une approche holistique pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour tous. La CSU vise à augmenter les taux d'utilisation des services de santé, réduire la part des paiements directs dans le financement de la santé et protéger les populations contre le risque de basculer dans la pauvreté à cause de la maladie



M. Sing-Yabé a souligné l'importance de la coordination entre les différentes parties prenantes pour l'atteinte des objectifs de la CSU. Il a appelé à un alignement des programmes et des actions des gouvernements, des partenaires techniques et financiers et de la société civile.



Les participants à la réunion de Cotonou ont réaffirmé leur engagement à améliorer la santé de la reproduction dans la région. Ils ont appelé à un renforcement des efforts des pays, des partenaires techniques et financiers et du Fonds Français MUSKOKA pour notamment accroître les appuis pour améliorer les indicateurs liés à la mortalité maternelle, néonatale et infantile, ainsi que promouvoir l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité.



En marge de la réunion, M. Sing-Yabé a rencontré son homologue du Bénin, le Directeur Général de l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE). Les deux directeurs ont discuté des questions d'intérêt commun, notamment de l'assistance médicale aux populations démunies.



La participation du Tchad à la réunion de Cotonou témoigne de son engagement ferme à améliorer la santé de la population, en particulier la santé maternelle et infantile. La Couverture Santé Universelle est un outil important pour atteindre cet objectif, mais des efforts conjoints et soutenus de tous les acteurs sont nécessaires pour relever les défis persistants.