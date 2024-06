Couverture Santé Universelle au Tchad : Formation des agents de collecte de données pour le ciblage des personnes économiquement démunies

Organisée par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) avec l'appui de ses partenaires, cette formation a pour objectif de doter les agents des connaissances et techniques nécessaires pour identifier et cibler les populations les plus vulnérables.



Le Directeur Général de l'INSEED, Baradine Zakaria Moursal, a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à améliorer les conditions de vie des populations et à concrétiser la CSU. Il a souligné que le recensement et l'identification des personnes économiquement démunies constituent une étape cruciale pour atteindre cet objectif.



Pour sa part, le Directeur Général de la CNAM, Sing Yabé Barnabas, a souligné l'importance de cette formation pour la mise en œuvre de la CSU au Tchad. Il a indiqué que l'opération de ciblage débutera dans trois districts sanitaires : Abéché, Bongor et Danamadji.



Les données collectées lors de cette opération seront précieuses pour la CNAM et l'INSEED. Elles permettront à la CNAM de mieux cibler ses interventions et à l'INSEED d'enrichir ses bases de données sur la pauvreté et la vulnérabilité.



Sing Yabé Barnabas a également rappelé l'engagement personnel du Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, à faire de la CSU une réalité au Tchad. La CSU est une priorité du gouvernement tchadien et cette formation des agents de collecte de données marque une étape importante dans sa mise en œuvre.



L'opérationnalisation de la CSU au Tchad est un processus ambitieux qui vise à garantir à tous les citoyens l'accès à des soins de santé de qualité. La formation des agents de collecte de données est un élément essentiel de ce processus.