AFRIQUE Covid-19 : Denis Sassou N’Guesso engage le Congo sur la voie du vaccin

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 23 Décembre 2020





L’élection présidentielle de 2021, l’impact du Coronavirus, l’organisation de la riposte contre la pandémie qui en découle, les avancées réalisées dans le domaine des infrastructures au niveau social .Voilà les axes autour desquels a tourné le message sur l’état de la Nation 2020, délivré par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso devant le parlement réuni en congrès, le 23 décembre 2020.



Dans la salle de congrès du palais des congrès où le président de la République du Congo s’apprête à entrer l’occupation des places n’est pas comme d’ordinaire ce 23 décembre. Le respect des mesures barrières s’impose avec rigueur à ce niveau, notamment à l’occasion des cérémonies officielles. Les parlementaires, les membres du gouvernement et les membres du corps diplomatique sont alignés avec soin par les services du protocole national.



Il est environ 10 heures 15 minutes quand Denis Sasou N’Guesso fait son entrée dans la salle où le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Léon Alfred Opimbat, assurant la présidence du congrès est déjà assis avec son bureau. Au terme d’une brève introduction marquant l’ouverture de la séance plénière, il passe la parole au président de la République, chef de l’Etat pour son exercice annuel, prescrit par la Constitution du pays.



Le président de la République ouvre son message par un hommage mérité à deux de ses prédécesseurs, Jacques Joachim Joachim Yhombi-Opango et Pascal Lissouba que « la mort a arraché à la Nation cette année », a-t-il déploré.



Denis Sassou N’Guesso a, par la suite circonscrit le contexte dans lequel se tient cette adresse à la Nation devant le parlement réuni en congrès. Contexte marqué par la pandémie de Covid-19 qui a impacté négativement sur tous les secteurs de la vie du pays. Contre ce péril, la riposte nationale a été immédiate et ferme, a souligné le chef de l’Etat qui n’a pas manqué de rappeler la situation épidémiologique nationale liée à cette pandémie. Au 21 décembre 2020, a-t-il déclaré, il a été enregistré au Congo, 6.579 cas confirmés de contamination, pour 5.449 guéris sur 74.714 personnes testées. Le président de la République a également évoqué avec regret, le nombre de morts qui est à la même date à 105 décès, avant de préciser que Brazzaville et Pointe-Noire sont des principaux foyers de contamination.



Face à cette triste réalité, Denis Sassou N’Guesso a engagé le Congo sur la voie du vaccin, en donnant des instructions au gouvernement qui doit mettre instamment en place un comité ad hoc qui aura, entre autres, missions de déterminer le type de vaccin le mieux adapté pour le Congo.



Le chef de l’Etat congolais a saisi l’occasion pour lancer un appel à la communauté internationale pour « une compréhension partagée et équitable, en faveur d’une accessibilité effective et sans discrimination de chaque Etat aux vaccins contre le Coronavirus, dès leur disponibilité ».



Denis Sassou N’Guesso a également focalisé son attention sur l’élection présidentielle de 2021 qui pointe à l’horizon. Se référant à l’article 69 de la constitution du 25 octobre 2015, il a annoncé que la prochaine élection présidentielle devrait avoir lieu au plus tard le 21 mars 2021. Cette élection doit avoir lieu dans le dialogue, a martelé Denis Sassou N’Guesso qui a estimé que la concertation politique de Sibiti en 2015 avait eu l’avantage de figer le dialogue dans notre Constitution. Il a salué la récente concertation politique de Madingou qui, plaçant le dialogue au centre de tout, a rassemblé l’ensemble de la classe politique congolaise.



« Depuis la tragédie de 1997 jusqu’à nos jours, a-t-il rappelé, c’est toujours à travers le dialogue que nous surmontons les diverses menaces et autres écueils pour consolider la démocratie et la paix, facteurs nécessaires à l’essor et au développement de notre pays. »



Certains projets qui auront une valeur ajoutée en 2021 ont aussi figuré au centre du message du président de la République devant le parlement réuni congrès en 2020. Il a, notamment évoqué, sur le plan sanitaire, l’instauration de l’assurance maladie universelle courant 2021, avec 27 milliards de francs CFA inscrit dans la loi de finances exercice 2021 à ce titre, dit-il, pour un démarrage diligent de ce régime de sécurité sociale.



Sur le plan éducatif, Denis Sassou N’Guesso, a révélé que l’année 2021 sera marquée par l’ouverture de l’université de Kintélé, avec une capacité d’accueil de trois écoles, notamment la Faculté des sciences, l’Institut supérieur d’architecture, urbanisme, bâtiment et travaux publics et l’Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et aménagement qui constituent le bloc inaugural de cette université.



L’élargissement et le renforcement de la route nationale n° 2, reliant Brazzaville à la partie septentrionale du Congo, ainsi que la finalisation des 19 kilomètres de route restants du tronçon Boundji – Ewo dans la cuvette et la cuvette Ouest sont aussi des projets au cœur de l’action du gouvernement en 2021, a affirmé Denis Sassou N’Guesso.





Dans la même rubrique : < > Centrafrique : La capitale est "calme et sous contrôle" (MINUSCA) Cameroun : Les exécutifs régionaux sont connus Tournoi de l’UNIFAC : Le Tchadien Mahamat Al-hadj Alaou a dirigé la finale Cameroun-RCA