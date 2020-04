Covid-19 : La Coton Tchad apporte son appui à la province du Mayo Kebbi Ouest

Le comité provincial de veille et de sécurité sanitaire du Mayo Kebbi Ouest a réceptionné lundi à Pala, un important don de la Coton Tchad SN. La contribution en nature vise à appuyer les efforts de lutte face à la pandémie de Covid-19. La cérémonie s'est déroulée au gouvernorat.



Le don est composé de 125 seaux, 125 cartons de savon, 125 gants latex, 250 cartons de pâtes alimentaires, 125 bidons d'huile, et 1000 litres de gasoil. Il est évalué à 13.762.500 Francs CFA.



"Nous savons que la situation est très difficile. Ce don est très modeste par rapport à ce que vous vivez à Pala. Nous estimons que ça permettra de vous apporter un petit coup de pouce", a déclaré Djetene Jacob, représentant du directeur général de la Coton Tchad SN, Jacky Rivière.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, s'est félicité du don de la Coton Tchad SN qui vient en appui "à la population vulnérable de la province."



"La Coton Tchad SN est une société qui n'a jamais cessé d'appuyer la population de la province. Vous avez fait montre que non seulement la Coton Tchad SN est une société commerciale mais aussi une société sociale qui se soucie de la vie de la population et de ses conditions sanitaires", a dit le gouverneur.



Il a assuré que le don permettra d'aider la population vulnérable, en cette période de lutte contre le Covid-19.