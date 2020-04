Covid-19 : La Coton Tchad remet un important don à la province de la Tandjilé

Le comité provincial de veille et de sécurité sanitaire de la Tandjilé a réceptionné mercredi à Laï, un important don de la Coton Tchad SN. La contribution en nature vise à appuyer les efforts de lutte face à la pandémie de Covid-19. La cérémonie s'est déroulée au centre social de la ville de Laï.



Le don est composé de 125 sceaux, 125 cartons de savon, 125 gants latex, 250 cartons de pâtes alimentaires, 125 bidons d'huile fabriquée à l'huilerie de Moundou, et 1000 litres de gasoil à récupérer à l'usine de Kélo. Il est évalué à plus de 6,8 millions Francs CFA.



"Nous savons que c'est insignifiant mais ça pourrait apporter un petit plus dans votre combat contre la pandémie, et surtout dans la province de la Tandjilé", a déclaré Djeténé Jacob, représentant du directeur général de la Coton Tchad SN, Jacky Rivière.



"Nous tenons à remercier sincèrement la Coton Tchad pour ce geste combien louable qu'elle a apporté à la population de la Tandjilé. Ce don que la Coton Tchad a mis à la disposition de la province va droit aux intéressés", a affirmé le gouverneur de la province de la Tandjilé, Ngarboudjim Medeur Jacob.



Ces derniers jours, la Coton Tchad SN a également offert des dons similaires dans six autres provinces où elle opère. La contribution globale de cette entreprise aux provinces est évaluée à plus de 50 millions de Francs CFA.



A N'Djamena, un lot de matériel destiné à appuyer la lutte contre le Covid-19 a été remis à la cellule de veille et de sécurité sanitaire lors d'une cérémonie à la Présidence.