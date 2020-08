Covid-19 : La Russie annonce le premier vaccin au monde, la fille du président l'a testé

Le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, a annoncé mardi, au cours d'une conférence de presse, que son pays a développé le premier vaccin contre la Covid-19, dénommé "Spoutnik V".



Un centre de recherche d'État a reçu une autorisation du ministère de la santé afin de développer le vaccin.



Des essais cliniques se poursuivent chez l'Homme, tandis qu'une vingtaine de pays a déjà commandé plus d'un milliard de doses, a précisé Kirill Dmitriev, le président du Fonds souverain russe.



Après la vaccination du personnel de santé et éventuellement des enseignants, la mise en circulation pour le reste de la population est prévue le 1er janvier 2021.



Vladimir Poutine a indiqué qu'une de ses filles s'est fait administrer le vaccin, assurant de son "efficacité" et de sa capacité à "développer une forte immunité."



"Tous les tests nécessaires" ont été "passés", a dit le dirigeant russe.