Covid-19 : Le FMI va décaisser 115 millions $ pour le Tchad

A la demande des autorités tchadiennes, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) mettra à disposition du pays 115 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents en matière de budget et de balance des paiements résultant de la pandémie de COVID-19.



Le gouvernement a pris des mesures énergiques pour stopper la propagation communautaire du virus et prépare un plan économique pour atténuer l'impact de la pandémie, a déclaré mercredi le FMI.



«Les services du FMI ont achevé les discussions avec les autorités pour un décaissement, à la mi-avril, de 115 millions de dollars", a déclaré Edward Gemayel, chef de mission pour le Tchad au FMI.



Cela permettra aux autorités de répondre aux besoins budgétaires et de balance des paiements urgents résultant de la détérioration des conditions économiques mondiales et de la propagation du COVID-19 au Tchad. Les autorités espèrent que le soutien financier du FMI contribuera à catalyser le soutien financier dont ont grandement besoin d'autres partenaires au développement.