Covid-19 : Le Tchad enregistre 29 nouveaux cas, un total de 53 décès

Le ministère de la Santé publique informe qu'en date du 17 mai 2020, la situation épidémiologique du Covid-19 se présente comme suit :



128 échantillons analysés dont 136 suspects et 2 contrôles ;

29 nouveaux cas confirmés ;

6 guéris portant le total à 117 ;

3 décès et un total de 53 ;

333 malades sous traitement.



Au total, 503 cas ont été confirmés dont 117 de sexe féminin et 386 de sexe masculin, depuis le 19 mars 2020.