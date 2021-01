Covid-19 : Le Tchad enregistre une "tendance baissière"

N'Djamena - Le directeur général du ministère de la Santé publique Dr. Ismaël Barh Bachar et le coordonnateur national de riposte sanitaire Pr. Choua Ouchemi font le point sur la situation épidémiologique ce lundi.



Du 11 au 17 janvier, 306 cas ont été notifiés contre 360 cas du 5 au 11 janvier 2021. Dimanche, 40 cas positifs ont été détectés et 23 personnes ont été déclarées guéries.



Les foyers actifs sont : N'Djamena, Amdjarass et le département du Batha Est. D'autres foyers existent mais sont "minimes" : Logone Oriental, Mayo Kebbi, Moyen Chari.



"La courbe est en train de baisser, de descendre (...) Tous ces foyers sont sous contrôle", indique le directeur général du ministère de la Santé publique.



"Au cours de cette semaine, il y a une tendance baissière", ajoute le coordonnateur national de riposte sanitaire. Depuis le début de la crise, il y a une "évolution en dent de scie". Le plus grand nombre de cas détecté au Tchad en 24 heures est 83.



11 patients soignés à l'hôpital de Farcha font l'objet d'une surveillance particulière à cause de pathologies sérieuses. Toutefois, les patients sont tous dans un état stable.



"Avec l'implication de tout le monde, nous arrivons à faire face avec beaucoup de fierté à cette maladie. Il reste encore beaucoup à faire", déclare le directeur général du ministère de la Santé publique.