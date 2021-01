Covid-19 : Le Tchad et ses partenaires à pied d'oeuvre face aux défis d'accès à l'éducation

La crise sanitaire a un impact perceptible sur l'éducation suite à l'arrêt des cours prolongé et les exigences liées aux mesures barrières. Face à cette situation, des initiatives ont été développées par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires pour pallier aux perturbations, poursuivre les cours et assurer la promotion des droits de l'enfant.



En cette période, l'enseignement à distance est davantage privilégié. En ce sens, le projet d'appui à une éducation d'urgence à travers l'enseignement à distance, dans le contexte de Covid-19, a été initié par le département ministériel.



À travers ce projet, l'Institut des technologies innovantes pour le développement (Technidev) et des partenaires techniques s'attèlent à l'introduction du numérique dans le système d'enseignement, expliquent les conférenciers Djedanem Banga, directeur adjoint des examens et concours au ministère de l'Éducation nationale, et Khalid Fadoul directeur de Technidev.